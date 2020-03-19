Fenerbahçe'de Erol Bulut beklenecek

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de yönetimin planı netleşmeye başladı.

Birçok hoca ile görüşüp, nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut'un isminde fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Bulut'un tercih edilme nedeni olarak hem çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'daki başarılı performansı, hem Alman ekolünden gelmesi hem de geçmişte Fenerbahçe'de oynaması gösteriliyor. 45 yaşındaki Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam ettiği için sözleşme için sezon sonu beklenecek. Planda bir değişiklik olmaması durumunda Erol Bulut, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçecek.

DAYAT&ÇORLU GÖTÜRECEK

Sarı-lacivertliler bu sezonu, Serdar Dayat ve Şenol Çorlu ikilisi ile bitirmeyi düşünüyor. Altyapıda görev yapan iki antrenörün de gerekli olan pro lisans diploması var. Yönetimin, sorumluluğu Dayat'a vereceği, Çorlu'nun da ona destek olacağı ifade edildi. Kayserispor maçında bu ikilinin kulübede olması bekleniyor.