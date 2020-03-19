Fenerbahçe'de Erol Bulut beklenecek
Fenerbahçe'de bu sezon, bulunabilirse geçici bir hoca olmazsa Serdar Dayat ile tamamlanacak. Yeni sezonda takım Erol Bulut’a teslim edilecek.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de yönetimin planı netleşmeye başladı.
Birçok hoca ile görüşüp, nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut'un isminde fikir birliğine vardığı iddia edildi.
Bulut'un tercih edilme nedeni olarak hem çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'daki başarılı performansı, hem Alman ekolünden gelmesi hem de geçmişte Fenerbahçe'de oynaması gösteriliyor. 45 yaşındaki Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam ettiği için sözleşme için sezon sonu beklenecek. Planda bir değişiklik olmaması durumunda Erol Bulut, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçecek.
DAYAT&ÇORLU GÖTÜRECEK
Sarı-lacivertliler bu sezonu, Serdar Dayat ve Şenol Çorlu ikilisi ile bitirmeyi düşünüyor. Altyapıda görev yapan iki antrenörün de gerekli olan pro lisans diploması var. Yönetimin, sorumluluğu Dayat'a vereceği, Çorlu'nun da ona destek olacağı ifade edildi. Kayserispor maçında bu ikilinin kulübede olması bekleniyor.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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