Fenerbahçe'de Erol Bulut beklenecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Teknik direktör için karar verildi! Sezon sonunda...

'de beklenecek

Fenerbahçe'de Erol Bulut beklenecek

'de bu sezon, bulunabilirse geçici bir hoca olmazsa ile tamamlanacak. Yeni sezonda takım ’a teslim edilecek.

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına başlayan 'de yönetimin planı netleşmeye başladı.

Birçok hoca ile görüşüp, nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, 'un isminde fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Bulut'un tercih edilme nedeni olarak hem çalıştırdığı ve 'daki başarılı performansı, hem Alman ekolünden gelmesi hem de geçmişte Fenerbahçe'de oynaması gösteriliyor. 45 yaşındaki Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam ettiği için sözleşme için sezon sonu beklenecek. Planda bir değişiklik olmaması durumunda Erol Bulut, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçecek.

DAYAT&ÇORLU GÖTÜRECEK

Sarı-lacivertliler bu sezonu, ve Şenol Çorlu ikilisi ile bitirmeyi düşünüyor. Altyapıda görev yapan iki antrenörün de gerekli olan pro lisans diploması var. Yönetimin, sorumluluğu Dayat'a vereceği, Çorlu'nun da ona destek olacağı ifade edildi. maçında bu ikilinin kulübede olması bekleniyor.

  1. 19.3.2020
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