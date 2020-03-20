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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe ‘Engelsiz’lere yeni sponsor

‘Engelsiz’lere yeni sponsor

‘Engelsiz’lere yeni sponsor

'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti oldu. Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan ÇiçekSepeti üst yöneticisi Emre Aydın, "Çiçek- Sepeti olarak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'na destek vereceğimiz ve takımın formalarında logomuz yer alacağı için çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti oldu. Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan ÇiçekSepeti üst yöneticisi Emre Aydın, "Çiçek- Sepeti olarak 'na destek vereceğimiz ve takımın formalarında logomuz yer alacağı için çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

  1. 20.3.2020
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