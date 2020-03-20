‘Engelsiz’lere yeni sponsor

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti oldu. Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan ÇiçekSepeti üst yöneticisi Emre Aydın, "Çiçek- Sepeti olarak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'na destek vereceğimiz ve takımın formalarında logomuz yer alacağı için çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.