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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerium mağazaları yarından itibaren geçici olarak kapanacak

mağazaları yarından itibaren geçici olarak kapanacak

Fenerium mağazaları yarından itibaren geçici olarak kapanacak

Fenerbahçe Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren geçici olarak kapanacağı duyuruldu.

'dan yapılan açıklamada, taraftarların, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının önemsendiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium mağazalarının faaliyetlerine yarın itibarıyla geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız 'Fenerium.com' üzerinden taraftarlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımız ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın."

  1. 19.03.2020
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