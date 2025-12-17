Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:17 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:37
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

"MART VE NİSAN AYI BAŞINDA TEMEL ATACAĞIZ"

"Galatasaray Adası'ndaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle 22 Aralık'tan itibaren bir süreliğine üyelerimize hizmet veremeyecektir. Aslantepe Vadisi için bir proje sunduk. Spor Bakanlığı'ndan onay aldık. İnşallah kısmet olursa; Mart ve Nisan ayı başında temel atacağız."

"ALTYAPIYA HİTAP EDECEK"

"Kemerburgaz'da profesyonel futbol takımımız ile ilgili kamp ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. Ama oradaki projemiz henüz tamamlanmadı. Orada iki fazımız altyapı ve altyapıya hitap edecek sahaların ve tribünün yapılması konusu var. Onun için de harekete geçtik. Zemin etütleri yapıldı. İnşaatı takip etmek için gerekli mekanlar oluşturuldu. Ona da başladık. Bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"100 YILLIK PROJE"

"Aslantepe Vadisi projesi için Mart veya Nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de uygulayacağımız projenin, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu düşünüyorum."

KALAMIŞ TESİSLERİNDE SON DURUM NE?

"Kalamış Tesisleri yaşlandı. Yenilenme projesi çalışmalarımızı yapıyoruz. Her tarafın Galatasaray'a yakışır şekilde üyelerimize hizmet vermesi için gerekeni yapacağız. Aynı Ada'da uyguladığımız gibi görüşümüz; kulübün oradaki işletmeyi üstlenmesi konusundadır."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
