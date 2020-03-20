Ülker Stadı’na dezenfektasyon
Fenerbahçe Ülker Stadı, Kayserispor maçı için koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde dezenfekte edildi.
Stat görevlileri, belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, çıkış tünelleri, soyunma, hakem ve basın toplantı odaları dahil tüm kapalı alanları dezenfekte etti. İşlem sonrası lig ertelendi.
- 20.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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