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19 Mart 2020, Perşembe
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Müze turu durduruldu

Müze turu durduruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında müze turları da durduruldu. Yönetim, "'nda hizmet veren ve Müze Turu organizasyonumuz Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında müze turları da durduruldu. Yönetim, "'nda hizmet veren ve Müze Turu organizasyonumuz Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.
  1. 19.3.2020
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