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19 Mart 2020, Perşembe
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Futbol aklı Koşukavak

Futbol aklı Koşukavak

, ’nin talip olduğu hocaları konusunda açıklama yaptı. Radyospor’a konuşan Bozok, “Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. burada bir futbol aklı olarak çalışacak. Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe’nin yapılanması için çok önemli” ifadelerini kullandı.

, 'nin talip olduğu hocaları konusunda açıklama yaptı. Radyospor'a konuşan Bozok, "Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. burada bir futbol aklı olarak çalışacak. Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin yapılanması için çok önemli" ifadelerini kullandı.
  1. 19.3.2020
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