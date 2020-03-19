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19 Mart 2020, Perşembe
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Karar yeni hocanın

Karar yeni hocanın

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve için kararın yeni hocaya bırakılması fikri öne çıktı. Yönetim, takımın başına getireceği yeni görüşüne göre iki isme yeni teklif yapacak ya da yolları ayıracak. Isla ile 'un da ilgilendiği belirtiliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve için kararın yeni hocaya bırakılması fikri öne çıktı. Yönetim, takımın başına getireceği yeni görüşüne göre iki isme yeni teklif yapacak ya da yolları ayıracak. Isla ile 'un da ilgilendiği belirtiliyor.
  1. 19.3.2020
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