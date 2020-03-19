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19 Mart 2020, Perşembe
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paylaşımı

Çanakkale paylaşımı

, ’den ayrılmasının ardından Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 18 Mart Zaferi hakkında paylaşım yapan Yanal, “Biz “Bir” olduğumuzda bilir dünya; # #18MartÇanakkaleZaferi” sözlerini kullandı.

, 'den ayrılmasının ardından Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 18 Mart Zaferi hakkında paylaşım yapan Yanal, "Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya; # #18MartÇanakkaleZaferi" sözlerini kullandı. Yanal'ın tweeti, sarı-lacivertli taraftarlardan kısa süre içinde onbinlerce beğeni aldı.


  1. 19.3.2020
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