Çanakkale paylaşımı

Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında paylaşım yapan Yanal, "Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya; #ÇanakkaleGeçilmez #18MartÇanakkaleZaferi" sözlerini kullandı. Yanal'ın tweeti, sarı-lacivertli taraftarlardan kısa süre içinde onbinlerce beğeni aldı.



