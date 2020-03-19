Yanal hala görevde!
Türkiye Kupası'ndaki Trabzon maçından sonra takımdan ayrılan Ersun Yanal, TFF kayıtlarında hala F.Bahçe'nin teknik direktörü! Yönetim, 2 Nisan'da Yanal'ın sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.
Türkiye Kupası'ndaki Trabzon maçından sonra takımdan ayrılan Ersun Yanal, TFF kayıtlarında hala F.Bahçe'nin teknik direktörü! Yönetim, 2 Nisan'da Yanal'ın sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı. Aradan geçen 15 günlük süreye rağmen TFF kayıtlarında Ersun Yanal, F.Bahçe'nin teknik sorumlusu olarak görünüyor. Yanal'ın sözleşmesinin bitiş tarihinde 31 Mayıs 2020 yazıyor. Yanal'ın aksine yardımcıları Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in kontratlarının ise 10 Mart'ta feshedildiği yazıyor.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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