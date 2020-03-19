Yanal hala görevde!

Türkiye Kupası'ndaki Trabzon maçından sonra takımdan ayrılan Ersun Yanal, TFF kayıtlarında hala F.Bahçe'nin teknik direktörü! Yönetim, 2 Nisan'da Yanal'ın sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı. Aradan geçen 15 günlük süreye rağmen TFF kayıtlarında Ersun Yanal, F.Bahçe'nin teknik sorumlusu olarak görünüyor. Yanal'ın sözleşmesinin bitiş tarihinde 31 Mayıs 2020 yazıyor. Yanal'ın aksine yardımcıları Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in kontratlarının ise 10 Mart'ta feshedildiği yazıyor.