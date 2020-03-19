Yanal hala görevde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yanal hala görevde!

Yanal hala görevde!

Yanal hala görevde!

'ndaki maçından sonra takımdan ayrılan , kayıtlarında hala F.Bahçe'nin ! Yönetim, 2 Nisan'da Yanal'ın sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.

Türkiye Kupası'ndaki maçından sonra takımdan ayrılan , kayıtlarında hala F.Bahçe'nin ! Yönetim, 2 Nisan'da Yanal'ın sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı. Aradan geçen 15 günlük süreye rağmen TFF kayıtlarında Ersun Yanal, F.Bahçe'nin teknik sorumlusu olarak görünüyor. Yanal'ın sözleşmesinin bitiş tarihinde 31 Mayıs 2020 yazıyor. Yanal'ın aksine yardımcıları Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in kontratlarının ise 10 Mart'ta feshedildiği yazıyor.

  1. 19.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yanal hala görevde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN