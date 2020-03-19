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19 Mart 2020, Perşembe
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Bilic mümkün değil!

Bilic mümkün değil!

İngiliz basını, 'nin gündemine geldiği iddia edilen 'in dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu.

İngiliz basını, 'nin gündemine geldiği iddia edilen 'in dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu.

BirminghamLive'da yer alan haberde, Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik iddialar için 'tam anlamıyla komik bir çaba' yorumu yapıldı. 51 yaşındaki Bilic, halen Championship takımlarından 'i çalıştırıyor.

  1. 19.3.2020
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