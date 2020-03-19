Bilic mümkün değil!
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Slaven Bilic'in Türkiye dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Slaven Bilic'in Türkiye dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu.
BirminghamLive'da yer alan haberde, Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik iddialar için 'tam anlamıyla komik bir çaba' yorumu yapıldı. 51 yaşındaki Bilic, halen Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştırıyor.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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