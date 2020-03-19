Bilic mümkün değil!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Slaven Bilic'in Türkiye dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu.

BirminghamLive'da yer alan haberde, Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik iddialar için 'tam anlamıyla komik bir çaba' yorumu yapıldı. 51 yaşındaki Bilic, halen Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştırıyor.