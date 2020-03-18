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18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor

, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

'in 26'ıncı haftasında deplasmanda 9 kişi kalan rakibi 'a 1-0'lık skorla mağlup olan , kötü gidişe karşısında son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 18.03.2020
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