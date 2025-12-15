Sakaryaspor-Hatayspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinda, Sakaryaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir sayfa açmayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, uzun süredir devam eden galibiyet özlemini bu karşılaşmayla sonlandırmak istiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Sakaryaspor, hanesine üç puan yazdırarak puanını 22'ye yükseltmeyi ve ligde üst basamaklara doğru tırmanmayı amaçlıyor. Konuk ekip Hatayspor için ise tablo oldukça kritik. Ligde topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, zorlu Sakarya deplasmanında kötü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sakaryaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 17. haftada oynanacak Sakaryaspor-Hatayspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Hatayspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

