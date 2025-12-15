CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor-Hatayspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Hatayspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Serhat Sütlü ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. İç sahada oynayacağı maçta puanını 22'e çıkartmayı hedefleyen Sakaryaspor, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Ligde 5 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Sakaryaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor-Hatayspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinda, Sakaryaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir sayfa açmayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, uzun süredir devam eden galibiyet özlemini bu karşılaşmayla sonlandırmak istiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Sakaryaspor, hanesine üç puan yazdırarak puanını 22'ye yükseltmeyi ve ligde üst basamaklara doğru tırmanmayı amaçlıyor. Konuk ekip Hatayspor için ise tablo oldukça kritik. Ligde topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, zorlu Sakarya deplasmanında kötü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sakaryaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 17. haftada oynanacak Sakaryaspor-Hatayspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Hatayspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu!
DİĞER
Fenerbahçe'de yolcu sayısı belli oldu: 8+1! Tedesco biletlerini kesti...
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
G.Saray'da Lemina endişesi!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! 10:42
Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... 10:41
ASKİ güreşte zirvede! ASKİ güreşte zirvede! 10:35
Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! 10:23
Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! 10:23
Manchester United-Bournemouth maçı detayları Manchester United-Bournemouth maçı detayları 10:16
Daha Eski
2026 gran fondo takvimi açıklandı! 2026 gran fondo takvimi açıklandı! 10:10
Kenan Eren’den gümüş madalya! Kenan Eren’den gümüş madalya! 09:57
G.Saray'da Lemina endişesi! G.Saray'da Lemina endişesi! 09:54
Sakaryaspor-Hatayspor maçı detayları Sakaryaspor-Hatayspor maçı detayları 09:49
Lando Norris zirvede! Lando Norris zirvede! 09:45
F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! 09:44