Galatasaray'da Lemina endişesi! 2. Luyindama vakası mı yaşanacak?

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Mario Lemina'nın sağlık durumu dikkatle takip edilirken oyuncu ile ilgili ortaya çıkan o sorun sarı-kırmızılı camiayı endişelendiriyor. Galatasaray daha önce benzer bir sorunu eski futbolcusu Christian Luyindama'da da yaşamıştı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 09:54
Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı yıldız isimler takımdan ayrılacak ve ülkesinin milli takımlarına katılacak. Cimbom'da bu futbolculardan birisi de Mario Lemina olacak.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle tam randımanlı forma giyemeyen Mario Lemina'nın Gabon Milli Takımı'na katılacak olması sarı-kırmızılıları bir hayli endişelendiriyor.

Özellikle Afrikalı oyuncularının milli takım dönüşünde sakatlık yaşamasından dert yanan sarı-kırmızılılar, iyileşmeyen Lemina'nın henüz hazır olmadan oynatılmasından endişe ediyor. Gabonlu oyuncunun bütün sağlık raporları milli takım yetkilileri ile paylaşılacak. Aynı problem Osimhen'de de yaşanıyor.

Galatasaray'da daha önce takımın eski futbolcularından Christian Luyindama ülkesi Demokratik Kongo Milli Takımı'nda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kampında yanlış bir tedavi uygulandığı haberleri basına yansımıştı.

Luyindama, Galatasaray'da performansının iyi olduğu bir dönemde yanlış tedavinin ardından bir türlü form tutturamamış ve daha sonrasında oyuncu ile yollar ayrılmıştı. Cimbom buna benzer bir durumun Lemina için de yaşanmasından büyük endişe duyuyor.

