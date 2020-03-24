Transfer ateşi yandı! 19'luk Griezmann Fenerbahçe'ye
Bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de transfer harekatı şimdiden başladı. İspanyol basını, Atletico Madrid’le sözleşmesi bitecek 19 yaşındaki sol açık Rodrigo Riquelme için Celtic ile Fenerbahçe’nin devrede olduğunu iddia etti.
Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.
GENÇLİK HAREKATI
2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında
GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR
Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.
18 DAKİKA ŞANS BULDU
LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol+6 asist üretti.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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