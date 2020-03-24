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24 Mart 2020, Salı
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ateşi yandı! 19'luk Griezmann 'ye

Transfer ateşi yandı! 19'luk Griezmann Fenerbahçe'ye

Bu sezon umduğunu bulamayan 'de harekatı şimdiden başladı. İspanyol basını, ’le sözleşmesi bitecek 19 yaşındaki sol açık için Celtic ile Fenerbahçe’nin devrede olduğunu iddia etti.

Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan için 'dan iddiası geldi. 'in gelecek vaat eden oyuncusu 'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. 'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

GENÇLİK HAREKATI

2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında

GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR

Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.

18 DAKİKA ŞANS BULDU

LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol+6 asist üretti.

  1. 24.3.2020
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