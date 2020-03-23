Son dakika: Fenerbahçe'de kalacak mı? Max Kruse'den açıklama!

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Max Kruse: Ayağımın durumu henüz iyi değil. Bunun nedeni, son birkaç gündür tedavi almakta zorlanıyor olmam. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve genellikle açma germe egzersizleri yapıyorum.

HENÜZ BİR YASAK YOK

Türkiye'de henüz tam bir sokağa çıkma yasağı yok. Tüm takıma evde kalınması söylendi. Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim.

Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum.

Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Koronavirüsle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir.

KISA VADEDE İSTANBUL UZUN VADEDE AİLE

Kısa vadede gelecek planım İstanbul'da. Uzun vadede ise tekrar oğlumla beraber yaşamak istiyorum. Hayatının 10 yılını biraz onsuz geçirdim. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla zaman geçirmek istiyorum.