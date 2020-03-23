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23 Mart 2020, Pazartesi
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kararını verdi! 'nin eski yıldızı Moses...

Transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moses...

Geçtiğmiz sezon Premier Lig devi 'den 'ye olan , ocak ayında Inter ile imzalamıştı. İtalyan medyasında yer alan habere göre Nijeryalı yıldız, geleceğine dair son kararı verdi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı ve bu sezon, ara döneminde sarı lacivertlilerden ayrılarak İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer olan Moses, geleceğine ilişkin önemli bir karara imza attı.

29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, eski teknik direktörü Conte ile beraber çalışmanın mutluluğunu her seferinde dile getirirken, İtalya'da kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Chelsea, Inter'e 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Moses'i gönderdi ancak, oyuncunun talebi üzerine bu rakamı indirmeye sıcak bakıyor.

, bu sezon toplamda 14 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asistle oynadı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 17:25
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