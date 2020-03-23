Fenerbahçe’nin krizden çıkış planları
Fenerbahçe'de hedef krizi fırsata çevirmek! Coronavirüsü tüm dünyada etkisini gösterirken, Avrupa'da tüm ligler ertelendi. Süper Lig'de ertelenince Fenerbahçe bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe'de hedef mali problemleri ve idari sıkıntıları en hızlı şekilde çözebilmek.
Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek istiyor. Bakanlık ve TFF'nin kararıyla Corona virüsüne önlem olarak Süper Lig ertelendi. Bu arayı toparlanmak için fırsat olarak gören kulüp mali ve idari problemleri çözmek için girişimlere başladı. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin planları şu şekilde;
MALİ VE İDARİ ÇÖZÜMLER
Mali olarak zor zamanlar geçiren Fenerbahç Mali yapısında ve idari yapısındaki problemleri çözmek için yeni yol haritaları belirledi. Fenerbahçe'de ilk hedef bu durumları düzeltmek. Gelecek senenin planları şimdiden yapılmaya başlandı. Fenerbahçe mali yapısını düzeltmek için, futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. İdari yapıyı düzeltmek isteyen Fenerbahçe'de, kulübede eski F.Bahçeliler olacak; Teknik direktör koltuğunda Erol Bulut olacak. Erol Bulut'un yardımcılığını Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel üstlenecek. Gelecek sezon futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu idari menajer olarak görev yapacak.
ALTYAPILARA AĞIRLIK VERİLECEK
Fenerbahçe'de hedef özkaynak yaratmak olacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya önem verilecek. Hedef oyuncu ihracatı yapan bir kulüp olmak.
GAYRİMENKUL SATIŞI DA SEÇENEKLER ARASINDA
F.BAHÇE, Corona virüsü salgınının atlatılmasının ardından mali tabloda iyileşme olmadığı takdirde Fenerbahçe yeni bir yol izleyecek. Gayrimenkul satışı için bir mali genel kurula gidip üyelerden onay alma seçeneğini de masada.
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