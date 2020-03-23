İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Süper Lig corona virüs tehditi nedeniyle süresiz olarak ertelenmesinin ardından bu karar beraberinde birçok soruyu da getirdi. Ligin ne zaman başlayacağı henüz belirlenmemişken, lig eğer mayıs ayı sonrasına sarkarsa sözleşmesi biten oyuncuların akıbetinin ne olacağı da en çok merak edilen sorular arasında... Peki bu durum hangi isimleri kapsıyor? Hangi futbolcuların sözleşmesi mayıs ayında bitiyor? İşte o isimler...

23 Mart 2020 Pazartesi 13:05 Güncelleme: 23.03.2020 13:05
İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, birçok spor faaliyetinin ertelenmesine neden oldu. Türkiye'de de başta verilen seyircisiz oynama kararı sonrası, futbol başta olmak üzere voleybol, basketbol ve hentbol liglerinin süresiz olarak ertelenmesine karar verildi.

İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Bu karar beraberinde birçok soruyu da getirirken en çok merak edilen ise Süper Lig'de maçların ne zaman başlayacağı, nasıl oynanacağı ve 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncuların forma giyip giyemeyeceği...

İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Peki Süper Lig ekiplerinde hangi isimlerin sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor. İşte o isimler...

İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

ALANYASPOR

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN