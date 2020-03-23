İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!
Süper Lig corona virüs tehditi nedeniyle süresiz olarak ertelenmesinin ardından bu karar beraberinde birçok soruyu da getirdi. Ligin ne zaman başlayacağı henüz belirlenmemişken, lig eğer mayıs ayı sonrasına sarkarsa sözleşmesi biten oyuncuların akıbetinin ne olacağı da en çok merak edilen sorular arasında... Peki bu durum hangi isimleri kapsıyor? Hangi futbolcuların sözleşmesi mayıs ayında bitiyor? İşte o isimler...
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.