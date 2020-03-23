İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!

Süper Lig corona virüs tehditi nedeniyle süresiz olarak ertelenmesinin ardından bu karar beraberinde birçok soruyu da getirdi. Ligin ne zaman başlayacağı henüz belirlenmemişken, lig eğer mayıs ayı sonrasına sarkarsa sözleşmesi biten oyuncuların akıbetinin ne olacağı da en çok merak edilen sorular arasında... Peki bu durum hangi isimleri kapsıyor? Hangi futbolcuların sözleşmesi mayıs ayında bitiyor? İşte o isimler...