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25 Mart 2020, Çarşamba
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Şimdi sıra yabancılarda

Şimdi sıra yabancılarda

sezondan bu yana yerli oyunculara maaşlarını 5.2 TL'ye sabitleyerek ödeyen 'de, aynı uygulama yabancılar için de geçerli olacak. Döviz kurlarındaki artıştan etkilenmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, yabancılar için de aldıkları paraları 5.5 ile 6 TL arasında sabitleyecek.

sezondan bu yana yerli oyunculara maaşlarını 5.2 TL'ye sabitleyerek ödeyen 'de, aynı uygulama yabancılar için de geçerli olacak. Döviz kurlarındaki artıştan etkilenmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, yabancılar için de aldıkları paraları 5.5 ile 6 TL arasında sabitleyecek.
  1. 25.3.2020
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