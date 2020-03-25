Şimdi sıra yabancılarda
Geçtiğimiz sezondan bu yana yerli oyunculara maaşlarını döviz 5.2 TL'ye sabitleyerek ödeyen Fenerbahçe'de, aynı uygulama yabancılar için de geçerli olacak. Döviz kurlarındaki artıştan etkilenmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, yabancılar için de aldıkları paraları 5.5 ile 6 TL arasında sabitleyecek.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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