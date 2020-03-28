Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif
Yönetim; 1 sporcu, 1 teknik ekip ile 2 idari ekip çalışanında Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu... 1 kişi hastaneye yatırıldı.
Fenerbahçe Beko'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli takımda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart'ta alınan numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderilmişti. Yönetim resmi siteden dün, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür" bilgisini paylaştı. Bir idari çalışan dışında, hiçbir oyuncu ve çalışanın hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu olmadığı vurgulandı. Testleri pozitif çıkan sporcu ve çalışanların evlerinde izolasyon altında tutulduğu ve iyileşme süreçleri ve durumlarının sağlık ekiplerince düzenli olarak gözlemlendiği de belirtildi. Yönetim, hasta hakları çerçevesinde mahremiyete saygı nedeniyle isim açıklamadı. Hastalığa yakalananlar kendileri açıklama yapabiliyor.
İLKER ÜÇER: BİRİSİ BENİM
Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, testi pozitif çıkanlardan birisinin kendisi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." paylaşımını yapan Üçer evinde izole olduğunu açıkladı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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