Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif

Beko'da 4 pozitif

Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif

Yönetim; 1 sporcu, 1 teknik ekip ile 2 idari ekip çalışanında Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu... 1 kişi hastaneye yatırıldı.

Beko'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli takımda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart'ta alınan numuneler 'na gönderilmişti. Yönetim resmi siteden dün, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür" bilgisini paylaştı. Bir idari çalışan dışında, hiçbir oyuncu ve çalışanın hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu olmadığı vurgulandı. Testleri pozitif çıkan sporcu ve çalışanların evlerinde izolasyon altında tutulduğu ve iyileşme süreçleri ve durumlarının sağlık ekiplerince düzenli olarak gözlemlendiği de belirtildi. Yönetim, hasta hakları çerçevesinde mahremiyete saygı nedeniyle isim açıklamadı. Hastalığa yakalananlar kendileri açıklama yapabiliyor.

İLKER ÜÇER: BİRİSİ BENİM
Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu , testi pozitif çıkanlardan birisinin kendisi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." paylaşımını yapan Üçer evinde izole olduğunu açıkladı.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN