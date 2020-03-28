Fenerbahçe Beko'da 4 pozitif

Fenerbahçe Beko'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli takımda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart'ta alınan numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderilmişti. Yönetim resmi siteden dün, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür" bilgisini paylaştı. Bir idari çalışan dışında, hiçbir oyuncu ve çalışanın hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu olmadığı vurgulandı. Testleri pozitif çıkan sporcu ve çalışanların evlerinde izolasyon altında tutulduğu ve iyileşme süreçleri ve durumlarının sağlık ekiplerince düzenli olarak gözlemlendiği de belirtildi. Yönetim, hasta hakları çerçevesinde mahremiyete saygı nedeniyle isim açıklamadı. Hastalığa yakalananlar kendileri açıklama yapabiliyor.

İLKER ÜÇER: BİRİSİ BENİM

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, testi pozitif çıkanlardan birisinin kendisi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." paylaşımını yapan Üçer evinde izole olduğunu açıkladı.