Altay Bayındır'dan anlamlı hareket! Umut Nayir ve İlhan Parlak'ı da çağırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'dan anlamlı hareket! ve İlhan Parlak'ı da çağırdı

Altay Bayındır'dan anlamlı hareket! Umut Nayir ve İlhan Parlak'ı da çağırdı

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimizi belirterek, 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Genç file bekçisi, Beşiktaşlı ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı paylaşıma etiketleyerek destek olmaya çağırdı.

ekiplerinden 'nin kalesini koruyan 'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Genç file bekçisi, corona virüsü sebebiyle yaşanılan zorlu süreç sebebiyle 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

UMUT NAYİR VE İLHAN PARLAK'I ÇAĞIRDI
Altay Bayındır, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı etikeyleyerek çağrıda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.

Umut Nayir ve İlhanParlak siz de var mısınız? #evdekal'' ifadelerini kullandı.


  1. 27.03.2020
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