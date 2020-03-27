Altay Bayındır'dan anlamlı hareket! Umut Nayir ve İlhan Parlak'ı da çağırdı
Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimizi belirterek, 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Genç file bekçisi, Beşiktaşlı Umut Nayir ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı paylaşıma etiketleyerek destek olmaya çağırdı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Genç file bekçisi, corona virüsü sebebiyle yaşanılan zorlu süreç sebebiyle 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
UMUT NAYİR VE İLHAN PARLAK'I ÇAĞIRDI
Altay Bayındır, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı etikeyleyerek çağrıda bulundu.
Genç kaleci yaptığı açıklamada, Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.
Umut Nayir ve İlhanParlak siz de var mısınız? #evdekal'' ifadelerini kullandı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay Bayındır'dan anlamlı hareket! Umut Nayir ve İlhan Parlak'ı da çağırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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