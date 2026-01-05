CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Frattesi hamlesi! İtalyan basını görüşmeleri duyurdu

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Inter forması giyen Davide Frattesi için temaslarını hızlandırdı. İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-kırmızılıların yeni görüşmelere başladığını yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 22:14
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, orta saha için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Inter'in İtalyan yıldızı Davide Frattesi'yi transfer etmek adına yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.

İtalyan basınından gelen son iddiaya göre, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Frattesi için Inter ile yeni görüşmelere başladığını aktardı. Haberde, taraflar arasında temasların sürdüğü ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Bu sezon Inter formasıyla 15 resmi maça çıkan Frattesi, 2 asistlik katkı sağladı.

