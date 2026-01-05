CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı!

Tümosan Konyaspor Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 22:54
Tümosan Konyaspor Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı!

Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Konyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan, 8 kez Ay-yıldızlı formayı terletti. Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.

