Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması! "En çok o gole sevindim"

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından Eren Elmalı'nın attığı gol hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

Okan Buruk: "Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim."

EREN ELMALI SÖZLERİ

"Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim."

"Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek."

"Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar." dedi.