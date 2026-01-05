Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması! "En çok o gole sevindim"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından Eren Elmalı hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 23:21
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından Eren Elmalı'nın attığı gol hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

Okan Buruk: "Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim."

EREN ELMALI SÖZLERİ

"Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim."

"Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek."

"Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar." dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
