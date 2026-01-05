CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

Afrika Kupası son 16 turunda Nijerya–Mozambik maçında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in takım arkadaşı Ademola Lookman'ın üzerine yürüdü. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 00:14
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

Afrika Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik'i karşı karşıya getiren mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşmanın bir bölümünde Victor Osimhen, yaşanan bir pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve takım arkadaşı Ademola Lookman'ın üzerine yürüdü. Sahadaki bu gerginlik kısa sürede yatıştırılsa da yankıları tribünlere ve sosyal medyaya taşındı.

TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ELEŞTİRİ

Maçta tribünleri dolduran Nijeryalı taraftarlar Osimhen'i ıslıklarken sosyal medyada da Osimhen'in bu tavrı eleştirildi.

Nijeryalı taraftarlar bu anı içeren videoların altına "Osimhen sahada önüne gelene bağırıyor", "Lookman sahanın her yerinde ve senden daha iyi oynuyor", "Osimhen'in bu tavrını anlamak mümkün değil" şeklinde yorumlarda bulundu.

İŞTE O ANLAR

