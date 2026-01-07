Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Barcelona'nın transfer planı ifşa oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Astronomik teklifleri reddederek sarı-kırmızılıları tercih eden Nijeryalı yıldız için Barcelona'dan sürpriz bir hamle geldi. La Liga devinin Osimhen planının ortaya çıkmasının ardından Galatasaray cephesinde tedirgin bekleyiş başladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:25
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Napoli'den kiralık olarak transfer edildiği sezon sarı-kırmızılı yönetimin ve taraftarların kalbinde taht kuran Nijeryalı futbolcunun tapusu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu İtalyan temsilcisinden alınmıştı.

Özellikle İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'den talipleri olan Osimhen, sunulan astronomik teklifleri reddederek "sevgiyi iliklerine kadar hissettiği" Galatasaray'a imza atmış fakat kendisini isteyen takımların takibinden kurtulamamıştı.

Bu takımlar arasında son zamanlarda en dikkat çekeni ise La Liga devi FC Barcelona oldu.

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde bu sezon da liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Katalan temsilcisi, yaz transfer döneminde yöneleceği isimler için çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu isimlerden biri ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin yerine getirilmesi muhtemel isimler listesinin üst sıralarında bulunan Victor Osimhen oldu.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek üzere Galatasaray'dan izin isteyen Osimhen, Barça'nın takibinden Afrika'da da kurtulamadı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre La Liga devi, milli takım forması ile boy gösterdiği turnuvada 27 yaşındaki santrforu yakından takip ediyor.

Bu süre zarfında Osimhen ile temas geçip geçmeyecekleri bilinmezliğini korurken Barcelona'nın giderek artan ilgisi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmeye devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final bileti için 10 Ocak Cumartesi günü TSİ 19:00'da Cezayir ile karşılaşacak olan Nijerya'da Victor Osimhen, turnuvada şu ana kadar 3 kez fileleri havalandırdı.

Yıldız futbolcu, gol krallığında Ademola Lookman ile birlikte 2. sırayı paylaşıyor.

