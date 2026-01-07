Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Barcelona'nın transfer planı ifşa oldu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Napoli'den kiralık olarak transfer edildiği sezon sarı-kırmızılı yönetimin ve taraftarların kalbinde taht kuran Nijeryalı futbolcunun tapusu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu İtalyan temsilcisinden alınmıştı.

Özellikle İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'den talipleri olan Osimhen, sunulan astronomik teklifleri reddederek "sevgiyi iliklerine kadar hissettiği" Galatasaray'a imza atmış fakat kendisini isteyen takımların takibinden kurtulamamıştı.