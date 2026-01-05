CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Quilindschy Hartman'a kanca! Transferi böyle duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin yeni hedefi belli oldu. Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano, siyah beyazlı ekibin İngiliz temsilcisinden 24 yaşındaki sol beki listesine aldığını duyurdu. İşte o isim...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 22:05
Beşiktaş bir süredir sol bek takviyesi için arayışlarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip, Young Boys'ta forma giyen Jaouen Hadjam'i listesine almış ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası transferden vazgeçmişti.

Kara Kartal'ın yeni hedefini dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano açıkladı.

Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen 24 yaşındaki Quilindschy Hartman ilgilendiğini duyurdu.

Siyah beyazlı ekibin transfer için kısa süre içerisinde ilk adımı atması ve Burnley'e resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Burnley'de bu sezon 15 maçta görv yapan Quilindschy Hartman 4 asist katkısında bulundu.

İşte Fabrizio Romano'nun o paylaşımı...

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
