Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dev transfer yarışı! Davitashvili için karşı karşıya geldiler

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Saint-Etienne'in formda kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'ye talip oldular. Gürcü futbolcuya Süper Lig devlerinin yanı sıra Everton ve Benfica da ilgi gösteriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 00:50
Transfer piyasasında adı sıkça anılmaya başlayan Zuriko Davitashvili, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Saint-Etienne forması giyen Gürcü yıldız için devreye girdi.

Foot Mercato'nun haberine göre, daha önce Beşiktaş'ın ilgisinin bilindiği 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe de yarışa dahil oldu. Avrupa'dan ilgi bununla sınırlı değil; İngiltere'den Everton ve Portekiz'den Benfica da Davitashvili'yi yakından takip ediyor.

Oyuncu cephesi transfer fikrine sıcak bakarken, Ligue 2'de zirve mücadelesi veren Saint-Etienne ara transfer döneminde yıldızını bırakmaya kesinlikle niyetli değil. Bu sezon yeşil-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkan Davitashvili, 9 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

