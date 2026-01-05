Galatasaray’dan Süper Kupa’da gövde gösterisi! Finale 4 golle yükseldi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Mücadelenin kilidini 38. dakikada Barış Alper Yılmaz açtı. Milli oyuncunun golüyle öne geçen Galatasaray, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı artırdı. 45+2. dakikada Eren Elmalı'nın ağları sarsmasıyla skor 2-0'a geldi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle umutlandı ve farkı bire indirdi. Ancak bu gol Galatasaray'ı durdurmaya yetmedi. 63. dakikada Yunus Akgün sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı.

Maçın son sözü ise 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldızın golüyle fark yeniden üçe çıktı ve mücadele 4-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi, Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından netlik kazanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sane'nin ortasında savunmadan sektikten sonra Gabriel Sara'nın kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.

10. dakikada sağ kanattan Muçi'nin yerden pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Olaigbe'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi.

17. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Pina'nın pasıyla buluşan Muçi'nin yakın köşeye yerden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına yönelerek uzaktan yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.

38. dakikada sağ kanatta Sane'nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus'un ortasında arka direkte Barış Alper'in gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Yunus'tan pasını alan Icardi, ceza sahasına koşu yapan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Eren'in sol çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 2-0

48. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa yönelen Barış Alper'in kaleci Onana ve Batagov'a rağmen kafayla yaptığı aşırtma vuruş direkten döndü.

52. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yunus'un pasında Icardi'nin penaltı noktası gerisinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan sıfıra inen Olaigbe'nin yerden kale önüne gönderdiği topa Augusto'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

61. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Augusto'nun ceza sahası sağından kale önüne yerden pasına arka direkte Olaigbe'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.

63. dakikada Barış Alper'in kaptığı topla rakip sahaya geçtikten sonra topla buluşturduğu Sane'nin rakiplerini geçerek attığı pasta Yunus'un tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

68. dakikada sol kanatta buluşan Olaigbe'nin rakiplerini geçtikten sonra yerden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in rakiplerini çalımladıktan sonra uzak köşeye yerden vuruşunu kaleci Onana son anda çeldi.

75. dakikada rakip ceza sahasında topu alan Zubkov'un rakibini geçtikten sonra yerden kaleye vuruşunu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

81. dakikada Ahmed'in pasıyla sol kanattan sıfıra inen Kazımcan'ın yerden kale önüne pasına Icardi'nin tek dokunuşunda top ağlara gitti. 4-1

82. dakikada Ahmed Kutucu'nun savunma arkasına pasıyla ceza sahasında buluşan Icardi'nin vuruşunu kaleci Onana ayaklarıyla çıkardı.