Haberler Süper Kupa Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı golleri izleyin

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı golleri izleyin

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan yarı final mücadelesinde sarı kırmızılılar skoru 3-1'e getirdi. İşte maçın golleri...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 22:10
Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı golleri izleyin

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya geldi.

G.SARAY BARIŞ ALPER İLE PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, 38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 1-0'a getirdi.

EREN ELMALI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı kırmızılılar 45+2. dakikada Eren Elmalı ile farkı 2'ye çıkardı.

AUGUSTO FARKI 1'E İNDİRDİ

Trabzonspor, 55. dakikada F. Augusto'nun attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.

G.SARAY'IN 3. GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN!

Galatasaray, 63. dakikada Yunus Akgün'nün attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

