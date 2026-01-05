Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı golleri izleyin

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
G.SARAY BARIŞ ALPER İLE PERDEYİ AÇTI
Galatasaray, 38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 1-0'a getirdi.
EREN ELMALI FARKI 2'YE ÇIKARDI
Sarı kırmızılılar 45+2. dakikada Eren Elmalı ile farkı 2'ye çıkardı.
AUGUSTO FARKI 1'E İNDİRDİ
Trabzonspor, 55. dakikada F. Augusto'nun attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.
G.SARAY'IN 3. GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN!
Galatasaray, 63. dakikada Yunus Akgün'nün attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ