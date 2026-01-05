CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 23:24
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer yapılacağının altını çizen Özbek, kulübün mali durumu ve planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin yüksek olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olması. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği oyuncular var, görüşmelerimiz zaten başlamıştı. Transfer sürecinde zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz."

Yaz transfer dönemindeki başarıya da dikkat çeken Özbek, "Geçtiğimiz yaz 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu, transferde doğru adımlar attığımızın göstergesi. Hocamızın talepleri ve scout ekibimizin önerileri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu ara transfer döneminde de eksiklerimiz için yoğun bir mesai harcıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun," dedi.

ERDEN TİMUR ZİYARETİ

Dursun Özbek, Silivri'de Erden Timur'u ziyaret ettiğini de açıkladı. Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Daha önce kulübümüze sponsor olarak da destek verdi. Şu dönemde bazı sıkıntıları var. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim, dertleştik. Moralini iyi gördüm. İnşallah tekrar aramıza döner ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder," ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, Mauro Icardi'nin durumu hakkında ise net konuştu:

"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
