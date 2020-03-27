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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin kaptanı resmen açıkladı! ''Test sonucum...''

'nin kaptanı : Corona virüsü test sonucum negatif

Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu: Corona virüsü test sonucum negatif

Beko'nun kaptanlığını yapan 'dan dünyayı etkisi altına elen ve spor müsabakalarını da olumsuz yönde etkileyen corona virüsü açıklaması geldi. Herkese evlerinde kalması gerektiğini söyleyen 29 yaşındaki basketbolcu, Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

Son dakika haberine göre, 'ye 'dan sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli basketbolcusu, BeIN Sports'a yaptığı açıklamasında corona virüsü süreciyle ilgili konuşurken test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Melih Mahmutoğlu: Zor bir süreçten geçiyoruz. maçı, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşların sonucuna etki etti diye düşünüyorum.

''TESTİM NEGATİF''
Benim testim negatif çıktı. Vücudumuzu diri tutmak amaçlı farklı programlar yapıyoruz. İhtiyacım olan spor aletleri için siparişler verdim.

Bugün bulgur pilavı ve yeşil mercimek pişireceğim. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar evde idman yapın, kilo alma olasılığınız yüksek. Boşnak mutfağından uzak kalmak bu ara iyi.


YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM
''Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben, yemek yapmayı bilmem ama bu süreçte öğrendim.

Kalinic'in de söylediği gibi, son 1 ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim. Sezonun en önemli maçlarında özellikle, Kalinic de söylemiş, hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelmeyen oldu. Hastalığı birbirimize geçirmeyelim diye.

Ben evdeyim, lütfen sizler de evlerinizde kalın. Avrupa'da gidişat kötü, bizde de bu gidişat kötü olmasın.''

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 19:04
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