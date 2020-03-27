Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yola devam kararı alındı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Karar verildi! Sözleşmesi uzatılıyor

'de 'la yola devam kararı alındı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yola devam kararı alındı

'nin tecrübeli sol beki 'la ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren 'de ile yola devam kararı alındı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

  1. 27.03.2020
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