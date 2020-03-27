Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yola devam kararı alındı
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı.
Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.
2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.
- 27.03.2020
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yola devam kararı alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.