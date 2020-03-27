Fenerbahçe'de 27 milyon TL'lik fiyasko
Fenerbahçe'de bir süre kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia kulübü FIFA'ya şikayet etmiş ve 840 bin Euro tazminat kazanmıştı. Cezayirli futbolcunun sarı-lacivertli takıma toplam maliyeti 27 milyon TL'ye ulaştı.
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık oynayan Benzia, kulübe yük olmaya devam ediyor... Maaşındaki kesintiler ve verilen cezalar sebebiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet eden Cezayirli, 840 bin Euro tazminat kazandı. Böylelikle Fener'e toplam maliyeti 3 milyon 840 bin Euro (27 Milyon TL)'ya ulaştı.
Benzia 27 milyon TL'lik yüksek maliyetine karşın Sarı-lacivertli forma ile geçen sezon 13 lig maçında oynadı. Sadece 1 asist yaptı. Darboğazdaki Fener'e ağır bir yük çıkarttı. Cezayirli geçen sezonun 2. yarısında kadro dışı kalmıştı. Benzia, neredeyse Fener'e hiç katkı vermemiş olmasına rağmen 27 milyon TL gibi önemli bir geliri cebine indirdi.
BÜYÜK ŞANS DEMİŞTİ
Benzia için eski sportif direktör Comolli, "Onu alabilmemiz büyük şans" demişti. Ancak Benzia da Comolli'nin diğer transferleri gibi büyük fiyasko oldu. (Takvim)
- 27.03.2020
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de 27 milyon TL'lik fiyasko haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.