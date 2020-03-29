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29 Mart 2020, Pazar
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maçı yaktı!

Valencia maçı yaktı!

Melih, takımından 4 kişide Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasına maçının neden olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fenerbahçe Beko ve A 'ın başarılı oyuncusu , takımında görülen Covid-19 vakalarına maçının neden olduğunu söyledi. beIN Manşet'e açıklamalarda bulunan Melih, "Son 1 aya kadar sürekli hastalıklar yaşıyorduk. Ateşi çıkanlar oldu. Valencia maçına kadar durum ciddi değildi. Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyorum" dedi. Melih, kendi testinin negatif çıktığını belirterek, "Evdeyiz. Söylenenlere uymaya çalışıyoruz. Devletimiz, Sağlık Bakanımız özverili bir şekilde çalışıyorlar. Evde kalalım, izole olalım" ifadelerini kullandı.
  1. 29.3.2020
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