Kaptan da evde kal dedi
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında “evde kal” çağrısına destek verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Belözoğlu zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyip şunları kaydetti:
Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında çıkmayın. İnşallah ülkemiz kısa süre içinde bunu atlatacak. Devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Bir kez daha ricam, evlerinizde kalın.
- 28.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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