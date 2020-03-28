Kaptan da evde kal dedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kaptan da evde kal dedi

Kaptan da evde kal dedi

Kaptan da evde kal dedi

kaptanı Emre Belözoğlu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında “evde kal” çağrısına destek verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Belözoğlu zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyip şunları kaydetti:

Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında çıkmayın. İnşallah ülkemiz kısa süre içinde bunu atlatacak. Devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Bir kez daha ricam, evlerinizde kalın.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaptan da evde kal dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN