Kaptan da evde kal dedi

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Belözoğlu zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyip şunları kaydetti:

Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında çıkmayın. İnşallah ülkemiz kısa süre içinde bunu atlatacak. Devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Bir kez daha ricam, evlerinizde kalın.