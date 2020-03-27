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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe G.Saray'a imza atması beklenen yıldızlar için F.Bahçe devrede!

’nin yeni sezon için planı belli

Fenerbahçe’nin yeni sezon için transfer planı belli

Yeni hoca arayışını sürdüren sarı lacivertli yönetim, transferde sol bek, stoper, sağ kanat ve forvete takviyeye öncelik verecek.

'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise . Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor. Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan 'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

YERLİ GÖZDE MERT HAKAN

Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.

  1. 27.3.2020
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