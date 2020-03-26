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Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
3 sene önce Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği yıldız sol bek Kwadwo Asamoah ile Fenerbahçe ilgileniyor. Inter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Asamoah'a bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertliler kiralık formülünü devreye sokacak. Bu sezon önce Aleksandar Kolarov daha sonra da Ricardo Rodriguez ile ilgilenen Fenerbahçe'nin Asamoah transferinde mutlu sona ulaşmak için girişimlerini sıklaştırdığı bildirildi.
26 Mart 2020 Perşembe 20:15
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Bu sezon Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalara başladı.
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Bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte mevkiinde büyük bir kriz yaşayan sarı-lacivertliler transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı- Lacivertli yönetim de Juventus'ta mutsuz olan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti.
İTALYANLAR DUYURDU
Fenerbahçe'nin gündemindeki Asamoah, İtalyan ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basını da Ganalı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığını yazdı. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY İSTEMİŞTİ
Kanarya'nın Asamoah'ı düşük bir bonservis bedeli ile transfer etmek istediği öğrenildi. Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.
KWADWOASAMOAH KİMDİR?
Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Deportivo'da başladı, ardından Kaaseman'a transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini ise yine bir başka Gana kulübü LibertyProfessionalsAccra ile imzaladı. Ancak yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu 2007'de İsviçre'nin Bellizona takıma transfer oldu.