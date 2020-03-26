Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor

3 sene önce Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği yıldız sol bek Kwadwo Asamoah ile Fenerbahçe ilgileniyor. Inter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Asamoah'a bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertliler kiralık formülünü devreye sokacak. Bu sezon önce Aleksandar Kolarov daha sonra da Ricardo Rodriguez ile ilgilenen Fenerbahçe'nin Asamoah transferinde mutlu sona ulaşmak için girişimlerini sıklaştırdığı bildirildi.