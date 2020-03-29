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29 Mart 2020, Pazar
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Udoh’tan dönüş sinyali

Udoh’tan dönüş sinyali

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı , geri dönüş sinyali verdi. 'li pivot, hesabından formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir takımıyla" diye yazdı.

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı , geri dönüş sinyali verdi. 'li pivot, hesabından formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir takımıyla" diye yazdı. 'in Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh, 2 sezon sarı-lacivertli formayı giymiş ve Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
  1. 29.3.2020
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