Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 4 isim pozitif
Fenerbahçe'de son dakika corona virüsü gelişmesi... Sarı lacivertliler, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada 4 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Corona virüsü Türkiye'de etkisini üzücü bir şekilde arttırmaya devam ediyor... Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a virüs teşhisi konulurken, bu kez kötü haber Fenerbahçe'den geldi.
Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada basketbol takımında, "Test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." dedi.
İşte o açıklama;
"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.
Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.
Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.
Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.
Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
EZELİ RAKİPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!
Sarı lacivertlilerin bu açıklamasının ardından ezeli rakibi Galatasaray, sosyal medyada yaptığı açıklamada geçmiş olsun mesajı yayınladı ve şu ifadelere yer verdi;
"Geçmiş olsun Fenerbahce! Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle...
#BirlikteBaşaracağız!"
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 15:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 4 isim pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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