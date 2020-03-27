Mesut Özil için resmi Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de Mesut Özil hasreti sona erecek mi? Sezon sonunda Arsenal ile sözlemesi sona erecek yıldız futbolcu, kariyerinin geri kalanında sarı lacivertli formayı sırtına geçirecek mi? İşte detaylar...

Goal'ün İngiltere versiyonuna konuşan yıldız futbolcunun menajeri, yaptığı açıklamada Mesut Özil - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

"Futbolda geleceği asla bilemiyorsun. Her şeyden önce, oyuncuların hareketlerini asla tahmin edemezsiniz. Daha önce söylemiştim ve tekrar söylüyorum, Mesut Özil Arsenal'de gerçekten mutlu. Hala bir sözleşmesi var, değişen bir şey yok."

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE...

"Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç birşey yok."

Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 23 müsabakada 1 gol 3 asistle oynarken 1812 dakika sahada kalmayı başardı.