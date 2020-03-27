Mesut Özil için resmi Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Sezon sonunda... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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için resmi ve açıklaması! Sezon sonunda...

Mesut Özil için resmi Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Sezon sonunda...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen için Menajeri Erkut Söğüt'ten gündem yaratacak bir açıklama geldi... Goal'ün İngiltere sitesine konuşan yıldız futbolcunun menajeri, kendisine yöneltilen Mesut Özil - sorusunu cevapladı! Peki, Mesut Özil sezon sonunda Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de hasreti sona erecek mi? Sezon sonunda Arsenal ile sözlemesi sona erecek yıldız futbolcu, kariyerinin geri kalanında sarı lacivertli formayı sırtına geçirecek mi? İşte detaylar...

Goal'ün İngiltere versiyonuna konuşan yıldız futbolcunun menajeri, yaptığı açıklamada Mesut Özil - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

"Futbolda geleceği asla bilemiyorsun. Her şeyden önce, oyuncuların hareketlerini asla tahmin edemezsiniz. Daha önce söylemiştim ve tekrar söylüyorum, Mesut Özil Arsenal'de gerçekten mutlu. Hala bir sözleşmesi var, değişen bir şey yok."

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE...

"Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç birşey yok."

Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 23 müsabakada 1 gol 3 asistle oynarken 1812 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 14:03
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