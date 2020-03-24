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24 Mart 2020, Salı
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idmanlara başladı!

Fenerbahçe idmanlara başladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle tesislerde idman yapmayan , yeni bir sisteme geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle tesislerde idman yapmayan , yeni bir sisteme geçti. Sarı-lacivertliler, bireysel performans uzmanı 'ın nezaretinde online idmanlara başladı. Evlerinden bilgisayarlarıyla antrenmanlara katılan Fenerbahçe, bugün de çalışmalarına video sistem eşliğinde devam edecek.

  1. 24.3.2020
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