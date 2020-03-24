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24 Mart 2020, Salı
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'da %40 indirim

Fenerium'da %40 indirim

 salgını nedeniyle geçici olarak mağazalarını kapatan , satışlarına online olarak devam ediyor.

salgını nedeniyle geçici olarak mağazalarını kapatan , satışlarına online olarak devam ediyor. Taraftarın renklere aşkını yaşayabilmesi için sonbahar-kış ürünlerinde %40'a varan indirime gidildi.
  1. 24.3.2020
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