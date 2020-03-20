Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldızdan itiraf! "Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım"

Mija Zajc: 'de yaşadığım için şanslıyım

Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım

İlk olarak 'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrollü geçiren 'nin bu durumundan memnun olan futbolculardan biri de Fenerbahçeli Miha Zajc oldu. Sloven futbolcu yaptığı açıklamada, "Şu anda 'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran 'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de Fenerbahçeli Zajc...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin 'nın Empoli takımından ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.

'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

haberin devamı

  1. 20.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN