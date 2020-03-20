Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım
İlk olarak Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrollü geçiren Türkiye'nin bu durumundan memnun olan futbolculardan biri de Fenerbahçeli Miha Zajc oldu. Sloven futbolcu yaptığı açıklamada, "Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran Türkiye'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de Fenerbahçeli Zajc...
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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