Mija Zajc: Türkiye'de yaşadığım için şanslıyım

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran Türkiye'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de Fenerbahçeli Zajc...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.