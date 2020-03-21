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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Eski F.Bahçeli yöneticiden flaş sözler! Lewandowski iyi ki gelmemiş

Hasan Çetinkaya: Lewandowski iyi ki gelmemiş

Hasan Çetinkaya: Lewandowski iyi ki gelmemiş

Bir dönem 'de idari menajerlik görevini üstlenmiş olan Hasan Çetinkaya'dan flaş sözler... Lewandowski'nin o dönemde sarı-lacivertli takımın gündemine geldiğini söyleyen Çetinkaya, ''Kulubü ile anlaştık ama çocuk teşekkür etti ve ’ya gitti. İyi ki gelmemiş.'' ifadelerini kullandı.

Hasan Çetinkaya, 'in yıldızı 'yle ilgili anısını da paylaştı: "Aykut (Kocaman) hoca ve ekibi, tanınmayan genç bir oyuncuyken, Lech Poznan'da oynarken, Lewandowski'yi tespit etti. Polonya'daydı. Görüştük. O dönem B. Dortmund devreye girdi. Kulubü ile anlaştık ama çocuk teşekkür etti ve 'ya gitti. İyi ki gelmemiş!"

SOSYAL MEDYA BİTİRDİ!
'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, sarı-lacivertli kulüpteki başarısızlıkla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yönetimin, sosyal medyayı fazla dikkate aldığını vurgulayan Çetinkaya, "Alınan kararlar içinde sosyal medyanın etkisi çok fazla oldu. Küçük bir azınlık koca kulübe yön verebiliyor. Alınan 31 oyuncu ve değişen hocalarla hasar büyük" diye konuştu. 'deki atmosferin kaybolduğunu belirten Çetinkaya'nun saptamaları şöyle: "Menfaat çevreleri tribünleri manipüle ediyor. Fenerbahçe bizim çalıştığımız dönemde son 2 sezon deplasman lideriydi. Ama şampiyon olamadık. Dünyanın hiçbir üst düzey liginde bu olmaz. İçeride her maç 1 puan kaybettik. Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönmeli."

  1. 21.3.2020
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