Fenerbahçeli Allahyar manşetleri süsledi! 'Asya kıtasının...'

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İran'ın Esteghlal FC takımından transfer ettiği ve bu sezon tecrübe kazanması adına TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, İran basınına konu oldu.

'Asya'nın geleceği en parlak genç oyuncularından' yakıştırması yapılan sarı lacivertli golcünün, İran Milli Takımı'nın 'en genç yaşta gol atan oyuncusu' olduğu hatırlatıldı. Çıktığı ilk milli maçta Suriye Milli Takımı ağlarını sarsan golcü futbolcunun Fenerbahçe hikayesine de yer verildi.

Henüz 17 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olduğu bilgisi paylaşılan haberde, Allahyar'ın sezon başında oynanan turnuvada Real Madrid ve Bayern Münih'e karşı forma giymesinin kendisi açısından büyük bir aşama kaydettiği anlamına geldiği belirtildi.

U23 MİLLİ TAKIMIYLA MUAZZAM PERFORMANS

İran A Milli Takımı ile beraber U23 Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarılan Allahyar'ın, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde muazzam performans sergilediği ver potansiyelini burada da kanıtladığı bilgisi okuyucularla paylaşıldı.

ALLLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol kentinde dünyaya gelen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerine Padideh Sari FC U19 takımında başladı. Sonrasında sırasıyla Saipa FC U19, Esteghlal FC, Fenerbahçe ve İstanbulspor formaları terletti.

Allahyar, bu sezon toplamda çıktığı 12 müsabakada 1 gole imza attı ve 568 dakika sahada yer aldı.