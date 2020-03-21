Hasan Çetinkaya: Sosyal medya bitirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Hasan Çetinkaya: Sosyal medya bitirdi!

Hasan : bitirdi!

Hasan Çetinkaya: Sosyal medya bitirdi!

Hasan , ’nin sosyal medyadan fazla etkilendiğini söyledi: Küçük bir azınlık kulübe yön verebiliyor. Ayarlara dönülmeli.

'nin eski idari menajeri Hasan , sarı-lacivertli kulüpteki başarısızlıkla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yönetimin, sosyal medyayı fazla dikkate aldığını vurgulayan Çetinkaya, "Alınan kararlar içinde sosyal medyanın etkisi çok fazla oldu. Küçük bir azınlık koca kulübe yön verebiliyor. Alınan 31 oyuncu ve değişen hocalarla hasar büyük" diye konuştu. 'deki atmosferin kaybolduğunu belirten Çetinkaya'nun saptamaları şöyle: "Menfaat çevreleri tribünleri manipüle ediyor. Fenerbahçe bizim çalıştığımız dönemde son 2 sezon deplasman lideriydi. Ama şampiyon olamadık. Dünyanın hiçbir üst düzey liginde bu olmaz. İçeride her maç 1 puan kaybettik. Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönmeli."

  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Çetinkaya: Sosyal medya bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN