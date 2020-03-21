Hasan Çetinkaya: Sosyal medya bitirdi!
Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe’nin sosyal medyadan fazla etkilendiğini söyledi: Küçük bir azınlık kulübe yön verebiliyor. Ayarlara dönülmeli.
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, sarı-lacivertli kulüpteki başarısızlıkla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yönetimin, sosyal medyayı fazla dikkate aldığını vurgulayan Çetinkaya, "Alınan kararlar içinde sosyal medyanın etkisi çok fazla oldu. Küçük bir azınlık koca kulübe yön verebiliyor. Alınan 31 oyuncu ve değişen hocalarla hasar büyük" diye konuştu. Kadıköy'deki atmosferin kaybolduğunu belirten Çetinkaya'nun saptamaları şöyle: "Menfaat çevreleri tribünleri manipüle ediyor. Fenerbahçe bizim çalıştığımız dönemde son 2 sezon deplasman lideriydi. Ama şampiyon olamadık. Dünyanın hiçbir üst düzey liginde bu olmaz. İçeride her maç 1 puan kaybettik. Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönmeli."
- 21.3.2020
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