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20 Mart 2020, Cuma
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'de tüm planlar alt üst oldu! ...

Fenerbahçe'de tüm planlar alt üst oldu! Vedat Muriç...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, bu nedenle gelecek sezon için kadro çalışmalarına hız vermişti. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla İngiliz devlerini peşine takan 'i iyi bir bedelle satmak isteyen Fenerbahçe'nin Muriç planları da suya düştü. ekonomik açıdan zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kuracağı kadro içinde sıfırdan başlaması gerekiyor.

'de planlaması başlasa da birçok sıkıntı yaşanıyor. Hem Muriç'in hem de takımın düşüşü sonrası Kosovalı yıldızın yüksek bedele satılmasının zora girdiği belirtiliyor.

Bu sezon şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bu planlamalar yapılırken birçok sıkıntının yaşandığı da gerçek.

Sarı-lacivertliler Yeni kadro oluşturulurken 'in iyi bir bonservis bedeli ile satılması üzerine bir yol haritası belirlenmişti. Ancak takımın son dönemdeki düşüşü ile istenen rakamlara Kosovalı futbolcunun satılması pek kolay gözükmüyor.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Milliyet'in haberine göre; Ligin ilk yarısındaki performansı sonrası Muriç'i özellikle Tottenham ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri takibe almış ve yönetim "sezon sonu görüşelim" demişti. Fakat gelinen noktada 25 yaşındaki forvetin takımla beraber düşüş periyodu içine girmesi planları sıkıntıya soktu. Yönetim, 20 milyon euroluk bedel düşünüyordu.

Öte yandan şampiyonluk yarışından kopulmasıyla birlikte sarı-lacivertliler hem Şampiyonlar Ligi gelirlerinden oldu hem de 'nin performans primleri de büyük ölçüde kaybedildi. Bu nedenle ekonomik açıdan da ciddi sıkıntı var.

Yeni sezon kadrosu kurulurken takımın şampiyon olması ve 'dan gelecek gelirlerle Vedat Muriç'in iyi miktarda satılmasıyla 50-60 milyon euroluk gelirden bahsediliyordu. Ancak bu miktar olmadan şimdi sarı-lacivertliler sıfırdan bir plan yapmak zorunda kaldı.

  1. 20.03.2020
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