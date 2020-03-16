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16 Mart 2020, Pazartesi
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Yolcu listesi kabarıyor

Yolcu listesi kabarıyor

Takımda büyük form düşüşü göze çarparken, gelecek sezon yapılacak temizliğin boyutu da genişliyor. Bekleneni veremeyen isimlerle lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.

Takımda büyük form düşüşü göze çarparken, gelecek sezon yapılacak temizliğin boyutu da genişliyor. Bekleneni veremeyen isimlerle lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor. Hasan Ali, , Jailson, Falette, , ve Miha Zajc bu kapsamda tepki çeken oyuncular arasında yer alıyor.
  1. 16.3.2020
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